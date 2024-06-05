Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 14:45 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня представили родословное древо президента России Владимира Путина.

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Древо было представлено на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», который специализируется на проведении генеалогических экспертиз.

Родословная президента России в виде изображения фамильного древа в рамке размещена в экспозиции компании, а также представлена в альбоме на стенде.

На изображении отражены 12 поколений семьи главы государства. Фамильное древо президента начинается с 1600 года из Тверской области. Предки Владимира Путина указанного периода были крестьянами.

В июле 2023 года, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Путин сказал, что его высокая работоспособность объясняется наследственностью.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.