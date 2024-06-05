Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 5 июня воздержался от комментариев по поводу антииранской резолюции, внесённой на рассмотрение совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

РИА Новости/ Илья Питалев

«Сейчас — накануне голосования — вряд ли стоит делать какие-то заявления. Я воздержусь, не буду этого делать», — сказал он.

Ранее агентство France presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники информировало, что Франция, Германия и Великобритания («Евротройка») официально представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением якобы «ядерной эскалации» Ирана. Также в резолюции содержится призыв к Тегерану сотрудничать с агентством и объяснить следы урана, обнаруженные на незаявленных ядерных объектах.

Как передавало ИА Регнум, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 3 июня заявлял, что иранские власти продолжают наращивать запасы обогащённого до 60% урана. Он отметил, что обеспокоен «публичными заявлениями Ирана о технических способностях по производству ядерного оружия и потенциальными изменениями в ядерной доктрине страны».

В апреле немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Иран может завершить разработку ядерного оружия и создать первые образцы вооружения в течение ближайшего времени. О возможности скорого создания Тегераном ядерного оружия свидетельствует в том числе недавний ответный массированный удар Ирана по территории Израиля. Кроме того, эксперт не исключил, что Иран может применить новое вооружение в целях устрашения.