Москва, 5 июня, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Швейцария отходит от линии нейтралитета из-за предстоящего саммита по Украине. Об этом 5 июня заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

РИА Новости / Кристина Кормилицына

Комментируя призыв крупнейшей партии Швейцарии пригласить Россию на саммит по Украине и не превращать мероприятие в одностороннюю конференцию, Песков отметил, что это внутреннее дело конфедерации, однако с позиции партии можно согласиться, потому что Швейцария отходит от своей линии нейтралитета.

«Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней, традиционной линии, основанной на нейтралитете. Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет. Надо больше солидаризировать с западным меньшинством в этой истории. Поэтому здесь с партией можно только согласиться», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, правительство Швейцарии 10 апреля заявило, что в городе Бюргенштоке в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

4 июня Швейцарская народная партия (ШНП), которая является крупнейшей фракцией, входящей в правительство страны, выступила с заявлением, в котором говорится, что руководство Швейцарии должно пригласить Россию на конференцию по украинскому конфликту в Бюргенштоке. Как отметили в партии, форум в Бюргенштоке не должен превращаться в «одностороннюю конференцию». В ШНП подчеркнули, что в вопросах мирного урегулирования должны участвовать все стороны конфликта, призвав не создавать впечатление того, что «Швейцария организует конференцию противников России».

В свою очередь российский лидер Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом. Он указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Вместе с тем 11 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что для продвижения так называемой формулы Зеленского созываются всё новые саммиты. Эти попытки Киева вызывают лишь недоумение, добавил дипломат.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и западные союзники Украины обзванивали и упрашивали руководителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) принять участие в швейцарской конференции, но все отказались.