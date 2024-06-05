Уагадугу, 5 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

Телеграм-канал t. me/MariaVladimirovnaZakharova

Российский министр прибыл в Уагадугу 4 июня и провёл переговоры с главой МИД этой страны Карамоко Жаном Мари Траоре.

По итогам встречи Лавров заявил, что Россия увеличит число военных инструкторов. Москва также будет поставлять этой стране продукцию военного назначения.

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Как передавало ИА Регнум, Сергей Лавров 3 июня прибыл с официальным визитом в Гвинею, с которой началось его турне по странам Африки. За последние два года текущий визит — шестой по счёту на Африканский континент. Далее министр иностранных дел РФ посетил Конго и Буркина-Фасо.

5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров далее в рамках африканского турне посетит Чад.