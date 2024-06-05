Киев, 5 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила набирать женщин на работу в ТЦК (военкоматы), а мужчин, которые работают в ТЦК сейчас, отправить на фронт.

Кадр из Телеграм — канала Владимира Зеленского

В стране есть женщины, которые могут занимать такие должности, отметила Верещук на своих страницах в соцсетях.

«В соцсетях прочитала, что в приложении «Резерв+» обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.

На многочисленных видео о силовой мобилизации на Украине представители ТЦК, ведущие военный учёт и осуществляющие мобилизацию, почти всегда выступают в роли охотников на людей, но уже входит в моду и обратный процесс, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Владислав Совин.