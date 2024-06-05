Москва, 5 июня, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ в переводе из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил 5 июня его адвокат Сергей Буйновский.

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«Апелляционная жалоба на отказ суда в удовлетворении ходатайства следователя об изменении Попову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест будет рассмотрена 7 июня в 11:00 мск во Втором Западном окружном военном суде», — сказал Буйновский, слова которого приводит «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, генерал Попов обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как уточнили в Следственном комитете, его обвиняют в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые должны были использовать для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области. Попов все обвинения в свой адрес отвергает.

О переводе Попова под домашний арест просило военное следствие, но 27 мая 235-й гарнизонный военный суд отклонил это ходатайство. По решению судьи обвиняемый останется в СИЗО. 24 мая аналогичное решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Отец генерал-майора в беседе с ИА Регнум также отметил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».