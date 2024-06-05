Москва, 5 июня, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В Москве гражданин Китая, которого в 2023 году задерживали за приставания к несовершеннолетним на детской площадке, пытался покончить с собой в День защиты детей. Иностранца спас житель соседней многоэтажки, который заметил странное поведение мужчины. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

1 июня скорая помощь госпитализировала с Большого Казённого переулка иностранного гражданина в тяжёлом состоянии. Молодой человек, который вызвал скорую, рассказал, что случайно увидел из окна своей квартиры, как мужчина азиатской внешности странно себя ведёт на детской площадке.

«В полночь первого июня поступил звонок в скорую помощь. Звонивший сообщил, что из своего окна наблюдает, как пенсионер пытается покончить с собой на детской площадке. После звонка 19-летний молодой человек бросился на помощь мужчине и успел его спасти. Китаец не смог объяснить мотив своего поступка, потому что изъяснялся только на иностранном языке», — сообщил источник.

Пострадавшим оказался 70-летний гражданин Китая Хань Ф. Полиция стала выяснять причину попытки суицида и обнаружила в базе, что данный гражданин задерживался в 2023 году по подозрению в педофилии на детской площадке. Год назад 21 августа в полицию обратились три жительницы юго-запада Москвы с заявлениями о приставании к их малолетним дочерям: 7, 9 и 10 лет. По словам женщин, на детской площадке у дома по улице Академика Пилюгина к их дочерям приставала неизвестный: брал девочек на руки, целовал в губы и шею и трогал за интимные места. Спустя сутки был задержан гражданин КНР Хань Ф., было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних (ст. 134 УК РФ.). На данный момент неизвестно, чем закончилось прошлогоднее дело и почему Хань был на свободе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2023 года Москве 48-летний мужчина присылал свои интимные фото и видео 11-летней однокласснице своей дочери. В полицию обратилась мать девочки после того, как увидела, что неизвестный присылает ребёнку видео порнографического характера. Полиция задержала мужчину и начала проверку. Дело находится на контроле СК.