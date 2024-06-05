Москва, 5 июня, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Информация об ухудшении состояния здоровья президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что американский истеблишмент меняет своё отношение к нему. Такое мнение 5 июня корреспонденту ИА Регнум высказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев, комментируя соответствующий материал газеты The Wall Street Journal.

Lev Radin/Global Look Press

Газета, ссылаясь на 45 осведомлённых политиков, написала, что состояние и уровень вовлечённости Байдена в дела за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения.

Межуев отметил, что качество управления Байдена действительно снижается. Он стал давать меньше интервью, также вызывают сомнения его способность провести дебаты с экс-президентом США Дональдом Трампом. Количество информации о физическом состоянии Байдена увеличивается, и она имеет соответствующий подтекст.

Американист предположил, что 45 политиков, опрошенных газетой The Wall Street Journal, не являются обычными политиками.

«Видно, как американский истеблишмент резко меняет своё отношение к Байдену. Те люди, которые ещё два месяца назад однозначно поддерживали Байдена и его администрацию, сейчас критикуют президента, ругают его курс, его слабость и медлительность. Они недовольны политикой Байдена в отношении Израиля и медлительностью в отношении Украины», — отметил политолог.

По его мнению, определённая часть американского истеблишмента пытается создать своего рода двухпартийный консенсус с чёткими внешнеполитическими приоритетами, так называемую партию Второй холодной войны. Эта партия пытается показать, что Байден является устаревшей фигурой, которая не способна вести вторую холодную войну из-за своего возраста и промедления с поставками Украине вооружений и якобы слишком жёсткой позиции по Израилю. С другой стороны, нужно создать двухпартийную коалицию, которая бы предохраняла США от появления неадекватного президента, способного совершить действия, которые не будут устраивать американский истеблишмент, добавил Межуев.

По его словам, все понимают, что честным образом Байден не сможет выиграть выборы. Все неопределившиеся штаты однозначно показывают преимущество Трампа. Поэтому тратить силы на спасение репутации Байдена в отношении медицинских вопросов больше никто не будет, добавил американист.

«Будет строиться новая конфигурация вокруг, например, республиканских лидеров комитетов в Палате представителей. Это будет точка сборки нового антироссийского, антикитайского и произраильского консенсуса», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal отметила, что большую часть своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика, однако за последний год мнение политиков о его профессионализме значительно ухудшилось.

По словам тогдашнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти и двух других людей, знакомых с переговорами, в прошлом году, когда Байден вел переговоры с республиканцами палаты представителей о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей, казалось, менялись изо дня в день, сообщило издание. Так, в некоторые дни у главы Белого дома были «свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи».

Кроме того, когда в январе Байден встречался с конгрессменами, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, он временами говорил очень тихо и читал по заметкам, чтобы сделать очевидные выводы, а также делал длительные паузы и так надолго закрывал глаза, что некоторые в комнате задавались вопросом, не «отключился ли он».

28 февраля 81-летний Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Байден позднее заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

Терапевт президента США Кевин О’Коннор раскрыл результаты медицинского обследования, в котором у Джо Байдена выявили различные недуги. Заключение доктора распространила администрация главы Белого дома. В документе говорится, что у Байдена выявили «обструктивное апноэ во сне», проявляемое прекращением лёгочной вентиляции, это может способствовать нарушению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления 23 февраля на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина) заявил, что Байден может «не дотянуть» до ноябрьских выборов. По мнению Трампа, с Байденом может произойти что угодно ещё до начала выборов, поскольку состояние здоровья действующего главы государства вызывает серьёзные опасения.

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в эфире Fox Business заявил, что глава Белого дома пользуется блокнотами, телесуфлёрами, разными записями даже во время частных встреч с небольшим числом людей. По мнению политика, в возрасте Байдена не стоит занимать такую должность, он больше не «тот человек», каким был в предыдущие годы.