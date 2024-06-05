Москва, 5 июня, 2024, 15:25 — ИА Регнум. 34% организаций среднего профессионального образования (СПО) страдают от нехватки учителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мониторинг движения «Народный фронт».

Виталий Аньков/РИА Новости

Аналитики «Народного фронта» опросили почти 3 тысячи директоров колледжей по всей России. При том, что в стране насчитывается 3,2 тысячи учебных заведений СПО. Исследование показало, что проблемы с кадровым обеспечением наиболее ощутимы среди молодых специалистов.

«Проблема кадрового обеспечения в первую очередь проявляется в недостатке молодых специалистов, которые неохотно идут в организации СПО из-за большого объема бюрократической нагрузки и при этом низкого уровня заработной платы», — заявили в «Народном фронте».

Сейчас в российских колледжах работает более 200 тысяч педагогов. Чтобы повысить кадровый потенциал, Минпросвещения реализует программу профессиональной переподготовки работников производств, победителей и призёров чемпионатов профессионального мастерства. А до конца этого года правительство Москвы запустит проект по подготовке преподавателей и мастеров производственного обучения на базе Московского государственного педагогического университета.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин указал на то, что при минимальном уровне безработицы в России наблюдается крайне выраженный дефицит высококвалифицированных специалистов. Ещё одно решение этой проблемы — запуск нацпроекта «Кадры», который направлен на развитие и укрепление кадрового потенциала нашей страны.

Помимо этого, лидер государства поручил с 1 марта 2024 года удвоить выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп СПО в малых городах. Речь идёт о тех населенных пунктах, где живут менее 100 тысяч человек.