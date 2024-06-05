Москва, 5 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В аэропорту «Внуково» таксисты избили мужчину, который отказался от их услуг, сообщил источник ИА Регнум.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По словам собеседника агентстсва, инцидент произошёл в ночь на 5 июня. 60-летний житель Москвы Юрий Ч. находился возле здания аэропорта, когда к нему подошли несколько таксистов с предложением своих услуг. Один из извозчиков слишком настойчиво и агрессивно попытался убедить Юрия поехать с ним, а получив отказ, начал оскорблять москвича. Словесная перепалка завершилась тем, что Юрий получил несколько ударов в пах и живот от агрессивного таксиста. После случившегося мужчина обратился с заявлением в полицию.

В декабре ИА Регнум писало, что в Москве таксист выстрелил из травматического пистолета в своего пассажира. Как объяснил сам водитель, на протяжении всего пути пассажир буянил, нецензурно выражался и проявлял агрессию, поэтому таксист принял решение таким образом «утихомирить» мужчину.