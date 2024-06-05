Москва, 5 июня, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Российские войска в минувшие сутки уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона», а также поразили место хранения безэкипажных катеров, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона», поражено место хранения безэкипажных катеров», — сказал Конашенков.

Кроме того, российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 118 районах, сказал официальный представитель Минобороны.

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