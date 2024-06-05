Вашингтон, 5 июня, 2024, 13:13 — ИА Регнум. США готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, погашаемый за счет прибыли от замороженных активов России, если Евросоюз продлит антироссийские санкции на неопределённый срок, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ ЕС.

Сергей Корсун ИА Регнум

Предложение планируется обсудить 5 июня на встрече министров финансов стран Евросоюза.

Условия выдачи кредита, срок его погашения, процентная ставка и некоторые иные детали пока не определены. Кредит может быть выдан при условии, что активы Центробанка РФ в Евросоюзе останутся замороженными, «пока Россия не согласится оплатить ущерб, нанесённый Украине», сказано в сообщении.

Рассматривается и ещё один вариант, согласно которому ЕС и страны-члены «группы семи» предоставят Украине двусторонние кредиты, «подкреплённые» прибылью от замороженных активов РФ. Но такой вариант требует использование общего бюджета ЕС и должен быть единогласно согласован всеми членами Евросоюза, отмечается в публикации. Некоторые страны ЕС опасаются финансовых последствий при принятии такого рода решения, а также допускают, что проект будет заблокирован Венгрией, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Киева. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

Если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, РФ ответит тем же, заявил 26 мая министр финансов Антон Силуанов.

Также в мае президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США. Российский правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба. Если заявление будет принято, суд направит документы в комиссию по контролю за иностранными инвестициями. Комиссия выявит соразмерное имущество, принадлежащее США или лицам США, и если будет утверждено, что гражданин РФ был лишён своего имущества в США необоснованно, то ему будет передано соответствующее имущество США или лиц США.

В апреле 2023 года Владимир Путин также подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.