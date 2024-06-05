Москва, 5 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Битву поваров самых известных столичных ресторанов проведут в Москве в честь Дня ресторатора 7 июня. В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг уточнили, что мероприятие состоится на Манежной площади.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«День для празднования выбран не случайно: 7 июня 1893 года было обнародовано «Положение о трактирном промысле», которое упорядочило деятельность заведений общепита», — отметил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ресторанный бизнес в Москве активно развивается: каждый месяц в столице открываются десятки новых заведений. Для сравнения в 2023 году в Москве было около 21,4 тыс. предприятий общепита, в то время как сейчас их количество почти достигло 22 тысяч. При этом совокупное число посадочных мест в таких заведениях превышает 843 тыс.

Власти города активно поддерживают рестораторов. Так, среди основных мер поддержки — льготные налоговые условия, а также кредитование для малых и средних предприятий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что площадки гастрофестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» посетили рекордные 4,5 млн человек. Градоначальник отметил, что гости фестиваля приобрели более 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов. Кроме этого, рестораны — участники мероприятия приготовили для посетителей 135 тыс. горячих блюд, 88 тыс. порций выпечки с рыбой и 35 тыс. порций закусок и снеков из специального меню.

В рамках фестиваля также состоялась SUP-регата, в которой приняли участие более 200 человек. А 1,2 тыс. человек в этом году приняли участие в профессиональных и любительских соревнованиях по рыбной ловле.