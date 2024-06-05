Ростов-на-Дону, 5 июня, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего-контрактника Александра Ткаченко, который обвиняется в покушении на жизнь двух своих сослуживцев. Об этом пишет «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточняется в публикации, обвиняемому вменяется несколько статей уголовного кодекса: покушение, самовольное оставление места службы и незаконный оборот наркотических веществ.

По данным следствия, обвиняемый служил в Волгограде по контракту. При этом военнослужащего характеризовали отрицательно. С 1 июля по 2 августа 2023 Ткаченко находился в госпитале, однако после выписки так и не вернулся в расположение части. 23 августа Ткаченко задержали полицейские. При нём обнаружили 0,42 грамма наркотического вещества, «соли».

Военного решили отправить в комендатуру, а затем в часть, которую он снова покинул через некоторое время. В это время его подразделение перевели под Херсон. 8 октября 2023 года Ткаченко прибыл в Каланчакский район Херсонской области, где располагалась тогда мотострелковая рота его войсковой части. При этом военнослужащий не доложил командованию о своём прибытии и не стал приступать к исполнению воинский обязанностей, «праздно» проводя время и употребляя алкоголь, сказано в материалах следствия, на которые ссылается издание.

Отмечается, что Ткаченко в столовой воинской части выпивал с наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Александром Савельевым и поваром взвода рядовым Михаилом Яковлевым. В разговоре сослуживцы предъявили Ткаченко претензии в том, что тот боится участвовать в боевых действиях, поэтому и сбежал ранее из части в Волгограде. В ответ Ткаченко через несколько часов открыл по ним стрельбу из автомата АК-12 на глазах у свидетелей.

В результате стрельбы Савельев скончался из-за ранений, несовместимых с жизнью. Яковлеву удалось выжить, получив ранение голени. Ткаченко сбежал, но на следующее утро его поймали и передали правоохранительным органам.

Как передавало ИА Регнум, в рамках дела об убийстве семи человек в Херсонской области был проведён следственный эксперимент, а также опрошены свидетели. Ранее, в мае, фигурантам дела были предъявлены обвинения, им грозят пожизненные сроки, сообщали в силовых структурах. В апреле двух подозреваемых задержали за убийство семи человек в посёлке Абрикосовка. У задержанных нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты.

Установлено, что мужчины хотели поселиться в селе, но глава посёлка сказала, что пустых домов нет. После этого они её убили, потом сожгли два дома и пытались поджечь ещё один. В результате погибли хозяйка одного из домов, три местных жителя и, предположительно, двое полицейских, которые стали жертвами беспорядочной стрельбы.