* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 июня, 2024, 12:27 — ИА Регнум. МВД РФ объявило в розыск экс-представителя теробороны вооружённых сил Украины Сару Эштон-Чирилло (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Соответствующие данные появились 5 июня в базе данных министерства.

Sarah Ashton-Cirillo

«Эштон-Чирилло Сара 09.07.1977. Разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

По какой именно уголовной статье разыскивается экс-спикер теробороны ВСУ, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, Росфинмониторинг 5 февраля сообщил о включении Эштон-Чирилло в список экстремистов и террористов. Спикер теробороны ВСУ ранее в разговоре с пранкерами заявляла, что «русские произошли от монголов» (по другой формулировке — «из группы людей, которые хотят быть рабами»), а Европа «заканчивается на Украине».

Эштон-Чирилло занимала пост спикера теробороны ВСУ с августа 2023 года, она делала и иные русофобские заявления, в частности, о том, что «русские не люди». Кроме того, спикер теробороны киевской армии угрожала убийством российским журналистам. В сентябре 2023 года её отстранили от должности в ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Эштон-Чирилло, отметила, что спикер теробороны ВСУ показала абсолютное отсутствие знания истории, а также предложила уточнить у Эштон-Чирилло, от кого, по её мнению, произошли украинцы и когда именно они произошли, если они уже «тысячи лет назад» сражались с монголами.