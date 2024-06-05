Москва, 5 июня, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд 5 июня приговорил организаторов диверсионного сообщества, которые путём шантажа использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги, к срокам от 17 до 22 лет.

Richard Bistrong

Как говорится в приговоре судьи, который приводит Lenta.ru, Кирилл Горьков получил 22 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей. Евгению Заичкину назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 250 тыс. рублей.

Кроме того, военный суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны РЖД и взыскал с Горькова около 320 тыс. рублей. Подобного рода уголовное дело было рассмотрено в России впервые.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену. Он признан виновным в совершении десяти преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации и т.д.

22 мая сообщалось, что три подростка задержаны по подозрению в поджоге релейного шкафа в Кемеровской области. Как рассказали сами задержанные, желая заработать, они откликнулись на предложение в интернете. С ними связался незнакомец и дал инструкции о том, как осуществить поджог релейного шкафа на железной дороге. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на диверсию.