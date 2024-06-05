Москва, 5 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Масштабные работы по замене более 1,2 млн квадратных метров асфальта проведут на МКАД. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали — МКАД, там отремонтируем 36 участков общей площадью более 1,2 миллиона квадратных метров», — сказал он.

В том числе покрытие заменят на 10 участках внутренней стороны и 18 — внешней, а также на восьми транспортных завязках — Варшавской, Дмитровской, Калужской, Киевской, Боровской, Ленинградской, Волоколамской и Бутовской.

Бирюков отметил, что интенсивное движение сильно нагружает дорожное полотно, из-за чего возникает особый вид деформации — колейность. Она может негативно сказаться на безопасности движения, а также доставляет дискомфорт водителям. Именно поэтому, по словам заместителя мэра, специалисты постоянно проверяют состояние покрытия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на инженерных сооружениях столицы начали обновлять деформационные швы. По словам Петра Бирюкова, в 2024 году их заменят на 30 объектах — мостах, путепроводах, эстакадах и в тоннелях. В общей сложности будет обновлено более 4 тыс. погонных метров.

Бирюков подчеркнул, что такая работа необходима, поскольку металлические конструкции постепенно разрушаются из-за интенсивного движения и перепадов температур. Из-за этого на дорожном полотне может образоваться небольшой порог, пересекая который, водитель чувствует удар. Поэтому ежегодные работы по замене швов повышают комфорт водителей и безопасность движения.