Женева, Швейцария, 5 июня, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Основатель, а также исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что президент России Владимир Путин в 2019 году объяснил ему историческую разницу между Россией и Европой.

Kremlin Pool/Global Look Press

Шваб в беседе с пранкерами упомянул разговор с российским лидером в 2019 году, в котором обсуждалось в том числе различие России и Европы.

«Он в какой-то степени уже тогда говорил об истории России так, как он это сделал в интервью с Такером Карлсоном. Он сказал мне, что Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У России есть своя идентичность, своя душа, своя история и так далее», — сказал Шваб, запись разговора с которым опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Шваб добавил, что он знаком с Путиным с 1993 года, когда тот занимал должность заммэра Санкт-Петербурга.

Как передавало ИА Регнум, Путин, выступая в октябре прошлого года на пленарной сессии ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи отметил, что каждая цивилизация в мире отличается от остальных и опирается на свою историю и культуру, а смена своего цивилизационного выбора ради универсальных моделей будет предательством, которое может привести к всеобщему хаосу.

В апреле 2023 года глава государства заявил, что Россия первое время после распада СССР считала себя частью западной цивилизации, отказавшись от претензий на статус альтернативы ей. Он назвал слишком большим прозападный крен страны в тот период.

Российский лидер рассказал, что к началу 2000-х годов российские элиты поняли, что страну не примут в конструкты Запада на равных правах. После этого политика Москвы изменилась, и Россия стала позиционировать себя как независимую цивилизацию, в основе которой — исторический Русский мир.