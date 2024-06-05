Москва, 5 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Выборы губернатора Республики Алтай планово пройдут 8 сентября, сообщила 5 июня председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Накануне ушёл в отставку глава Республики Алтай, однако его полномочия истекли как раз в этом году, поэтому уход главы региона никак не повлияет на их проведение, оно и так было запланировано. Они планово состоятся 8 сентября», — сказала она на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста губернатора Республики Алтай и назначении врио главы региона Андрея Турчака.

Позже в этот же день глава государства провёл встречу с Турчаком и предложил возглавить указанный регион. Турчак поблагодарил Путина за доверие. Он добавил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании на выборах, и приложит все силы для раскрытия потенциала республики.

Сегодня, 5 июня, Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака в связи с его назначением временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Турчак представлял в Совфеде Псковскую область, губернатором которой он был в период с 2009 по 2017 год. В сентябре 2020 года в Совфеде была введена вторая должность первого вице-спикера, которую занял Турчак. Срок его полномочий заканчивался в сентябре 2026 года.