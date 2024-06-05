Вашингтон, 5 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Внешняя политика президента Соединённых Штатов Джо Байдена могут помешать ему на выборах главы Белого дома, пишет газета Politico.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press

Отмечается, что несмотря на ряд его успехов во внешней политике, среди которых объединение союзников по НАТО после начала конфликта на Украине, в последние месяцы ситуация изменилась.

Так, Украина теряет позиции, а военный конфликт в секторе Газа «не близок к завершению, несмотря на усилия Байдена по достижению мира».

«Две кровопролитные войны — на Украине и в Газе — осложнили работу президента и, как показывают опросы, поспособствовали шаткости его политического положения на родине», — заключило издание.

Как передавало ИА Регнум, последние действия Байдена демонстрируют его панику, которая вызвана отставанием в опросах общественного мнения перед президентскими выборами, считает обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.

Она сочла неудивительным то, что Байден уступает экс-президенту США Дональду Трампу в вопросах экономики и что недавний опрос Reuters/Ipsos показал падение рейтинга Байдена до 36% — минимального уровня за два года.

Трамп 25 мая назвал Байдена «худшим президентом в истории США». Он также посчитал, что ещё один срок действующего президента страны может привести к её развалу, и назвал Байдена угрозой для демократии.

Трамп 24 мая отказался проводить дебаты в сидячем положении с Байденом. Он подчеркнул, что оппоненты будут стоять во время мероприятия. Ранее экс-президент США обращал внимание на речевые и когнитивные проблемы Байдена, говоря, что тот не может связать двух слов или найти выход со сцены. Он также неоднократно утверждал, что его оппонент не понимает, что делает.