В США указали на риски для переизбрания Байдена
Politico: внешняя политика Байдена может помешать ему на выборах президента
Вашингтон, 5 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Внешняя политика президента Соединённых Штатов Джо Байдена могут помешать ему на выборах главы Белого дома, пишет газета Politico.
Отмечается, что несмотря на ряд его успехов во внешней политике, среди которых объединение союзников по НАТО после начала конфликта на Украине, в последние месяцы ситуация изменилась.
Так, Украина теряет позиции, а военный конфликт в секторе Газа «не близок к завершению, несмотря на усилия Байдена по достижению мира».
«Две кровопролитные войны — на Украине и в Газе — осложнили работу президента и, как показывают опросы, поспособствовали шаткости его политического положения на родине», — заключило издание.
Как передавало ИА Регнум, последние действия Байдена демонстрируют его панику, которая вызвана отставанием в опросах общественного мнения перед президентскими выборами, считает обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.
Она сочла неудивительным то, что Байден уступает экс-президенту США Дональду Трампу в вопросах экономики и что недавний опрос Reuters/Ipsos показал падение рейтинга Байдена до 36% — минимального уровня за два года.
Трамп 25 мая назвал Байдена «худшим президентом в истории США». Он также посчитал, что ещё один срок действующего президента страны может привести к её развалу, и назвал Байдена угрозой для демократии.
Трамп 24 мая отказался проводить дебаты в сидячем положении с Байденом. Он подчеркнул, что оппоненты будут стоять во время мероприятия. Ранее экс-президент США обращал внимание на речевые и когнитивные проблемы Байдена, говоря, что тот не может связать двух слов или найти выход со сцены. Он также неоднократно утверждал, что его оппонент не понимает, что делает.