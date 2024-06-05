* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 5 июня, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Верховный суд России оставил в силе приговор социологу Борису Кагарлицкму (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осуждённому на пять лет колонии по делу об оправдании терроризма. Соответствующее решение приняла судебная коллегия Верховного суда по делам военнослужащих.

Владимир Гердо/ТАСС

«Суд постановил решение апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу защиты Кагарлицкого — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

В свою очередь защита социолога просила суд заменить ему наказание в виде лишения свободы на штраф.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против Кагарлицкого.

12 декабря 2023 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре назначил Кагарлицкому наказание в виде штрафа в 600 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма.

По информации следствия, подсудимый, являясь главным редактором интернет-площадки «Рабкор», разместил в открытом доступе видеоролик, направленный на публичное оправдание терроризма.

13 февраля 2024 года Апелляционный военный суд в Московской области изменил приговор Кагарлицкому со штрафа на реальный срок. Ему назначили наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима.