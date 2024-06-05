Москва, 5 июня, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Ограничение доступа российским компаниям к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН свидетельствует о лицемерии Запада. Такое мнение 5 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

Mohammed/Global Look Press

«Экономическая война Запада против России продолжается, и теперь они решили действовать через площадку ООН. Это ещё один недружественный шаг, направленный на ограничение поставок продовольствия из России на мировой рынок, в том числе и через ООН. Неясно, как это согласуется с демократическими принципами управления этой международной организацией. Это демонстрирует лицемерие Запада», — отметил политолог.

В свою очередь старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Фиранчук подчеркнул, что рынок покупки продовольствия ВПП ООН для голодающих стран занимает небольшую долю мировой торговли зерновыми.

Он отметил, что сложившаяся ситуация не повлияет на голодающие страны и едва ли повлияет на цены.

«Это всего лишь один из способов подчеркнуть, что Россия вытесняется на многих рынках. Однако глобально это едва ли скажется на российском экспорте или на ситуации в наиболее бедных странах. Это не те размеры рынка, не те размеры закупок, чтобы они могли заметно повлиять на глобальные объёмы. Для отдельных компаний это может стать проблемой, но в масштабе российского экспорта это не будет заметно», — отметил экономист.

Как передавало ИА Регнум, один из поставщиков заявил, что проблемы по тендерам программы начались в этом году. По его словам, со снижением числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортёров столкнулись, например, мукомолы.

Эти данные также подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Италии Диляра Равилова-Боровик.

Отмечается, что мука, подсолнечное масло, горох из России занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя утверждение Евросоюзом «запретительных пошлин» на зерно из России, заявила, что политикам ЕС следует вспомнить их собственные заявления о продовольственной безопасности. Дипломат также подчёркивала, что мир устал от игр Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями. Дипломат задалась вопросами о том, что это за махинации и что за бесконечная возня в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия.