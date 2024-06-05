Бейрут, 5 июня, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В пригороде Бейрута гражданин Сирии открыл огонь по американскому посольству, сообщает армия Ливана.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен», — говорится в заявлении ливанских военных.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893426" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Вместе с тем отмечается, что нападавшего задержали и госпитализировали. На данный момент ведётся работа над установлением обстоятельств случившегося.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года посольство США, которое находится в особо охраняемой «зелёной зоне» в центре Багдада, обстреляли из РСЗО. Позже в Госдепартаменте осудили обстрел посольства. Представитель ведомства Мэттью Миллер призвал иракские власти расследовать инцидент и привлечь виновных. В свою очередь премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани охарактеризовал нападение как теракт и сказал, что подобные выпады неприемлемы вне зависимости от повода.