* физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Москва, 5 июня, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Следователи просят Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России, сообщили 5 июня в суде.

URA.RU/TASS

«Поступило ходатайство о заочном аресте Колезева Дмитрия Евгеньевича», — сообщили в суде.

В ноябре 2022 года против Колезева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения») за пост в социальной сети.

Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Как передавало ИА Регнум, 25 мая Гагаринский суд Москвы признал экономиста Константина Сонина (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) виновным в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ и приговорил к 8,5 года лишения свободы.

22 апреля Останкинский суд Москвы приговорил распространявшего фейки о Вооружённых силах России Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ. Отмечалось, что Коховца признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В конце марта уроженца Молдовы Александра Сомрякова, осуждённого в Краснодаре в 2023 году за распространение фейков о Вооружённых силах России, лишили приобретённого гражданства РФ.