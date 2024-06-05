Москва, 5 июня, 2024, 11:53 — ИА Регнум. «Мосинжпроект» разработал и внедрил каталог строительных отходов, предназначенный для минимизации и предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду при обращении с отходами производства.

«Мосинжпроект» «Мосинжпроект» создал каталог с едиными требованиями по обращению со строительными отходами

«Мосинжпроект» — участник ключевых градостроительных программ столицы, входящий в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«Каталог строительных отходов разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и со стандартами по обращению с отходами. В нём изложены требования по охране окружающей среды на строительных площадках «Мосинжпроекта», необходимые для соблюдения как дочерними, так и подрядными организациями. Необходимость использования каталога строительных отходов также будет отражена в контрактах с подрядными организациями», — сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Глава инжинирингового холдинга подчеркнул, что создание каталога направлено на сокращение образования отходов, на их повторное использование и переработку. Данный принцип реализован на всех стадиях производства работ. Благодаря такому подходу максимальное количество отходов передается не для захоронения, а для повторного использования.

Каталог включает в себя правила организации мест накопления отходов на объектах строительства, а также перечень необходимых документов.

По словам заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимира Доровского, четкие правила позволяют избежать хаотичного и формального подхода к обустройству мест накопления отходов.

В каталоге перечислены правила накопления и информация о возможности переработки, касающиеся лома железобетонных и бетонных изделий, строительного кирпича, отходов, содержащих черные металлы и прочее. Также в нём предписаны порядок проведения сортировки мест накопления отходов и меры по защите от внешних воздействий, что сохраняет ценность фракций для последующей переработки.

Владимир Доровский отметил, что данные отходы при правильном накоплении возможно переработать в полезные ресурсы. Например, из лома железобетонных изделий можно получить бутобетон для устройства фундамента, а также вторичный щебень для укладки дорог. Лом строительного кирпича имеет широкое применение. Благодаря переработке из него можно получить огнеупорную смесь, вторичный щебень можно использовать для изготовления бетонного заполнителя, укрепления почвы, укладки дорог и декоративных дорожек. Мало кто знает, что переработанный лом кирпича используют для создания поверхности на теннисных кортах.

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, установленный с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам экологии.

«Мосинжпроект» — компания, основанная в 1958 году. Сегодня это один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, который объединяет ведущие проектные и строительные организации, в нём трудится более 14 000 высококлассных специалистов. За годы работы специалисты холдинга приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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