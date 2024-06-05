Москва, 5 июня, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Инвестор и гражданин ФРГ Ральф Новак накануне оглашения приговора в суде попытался скрыться в посольстве Германии в Москве. Об этом говорится в публикации немецкого издания Der Spiegel.

Алексей Майшев/РИА Новости

«По информации Spiegel, в понедельник днём Ральф Новак искал убежища в посольстве Германии в Москве, а после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи добровольно покинул территорию (посольства. — Прим. ред.)», — утверждает издание.

В публикации утверждается, что инвестор, предположительно, хотел избежать наказания. Однако скрыться на территории посольства он не смог из-за положений Венской конвенции, согласно которой сотрудники диппредставительств обязаны были выдать его при требовании местных властей, отмечает Spiegel. В свою очередь министерство иностранных дел ФРГ не стало отвечать на вопрос СМИ по данной ситуации, сославшись на «защиту прав личности».

Ранее, 3 июня, Тушинский районный суд приговорил немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака к пяти годам колонии за хищение акций компании. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. Второму фигуранту уголовного дела Ильнуру Азмуханову суд назначил четыре года колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года, заявитель — соучредитель швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикт Соботка, который посчитал, что Новак и Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций каршеринговой компании за его спиной и по заниженной цене.

Гражданин Германии Новак вместе с партнёром продал пакет акций в 2019 году. Согласно первой экспертизе Минюста России, стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году была оценена в 53 копейки. Позже была проведена экспертиза в самой организации, по итогам которой акции были оценены в 567 млн рублей.

В январе 2023 года Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о мошенничестве. По версии следствия, он участвовал в хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Сам бизнесмен живёт за пределами России.