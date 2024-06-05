Москва, 5 июня, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится сейчас в Буркина-Фасо, далее в рамках африканского турне посетит Чад, заявила 5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sputnik/РИА Новости

«Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Лавров 3 июня прибыл с официальным визитом в Гвинею, с которой началось его турне по странам Африки. За последние два года текущий визит — шестой по счёту на Африканский континент. Далее министр иностранных дел РФ посетил Конго и Буркина-Фасо.

Ранее Лавров и главы МИД 31 страны Африки обсудили вопросы долгосрочного партнёрства. Российская сторона заверила, что она готова продолжать поставку в Африку аграрной продукции, удобрений, энергоносителей и других товаров.

Президент России Владимир Путин указывал на большой потенциал стран Африки. Он отметил, что за последние 20 лет темпы роста ВВП там достигли 4,5% в год. Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с Африкой, заявил президент и выразил уверенность в том, что российская сторона и африканские страны могут радикально увеличить товарооборот.