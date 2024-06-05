Херсон, 5 июня, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В рамках дела об убийстве семи человек в Херсонской области был проведён следственный эксперимент, а также опрошены свидетели. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Bocharov Denis/Global Look Press

«Всех опросили и провели следственный эксперимент», — приводит слова источника из правоохранительных структур «РИА Новости».

Ранее, в мае, фигурантам дела были предъявлены обвинения, им грозят пожизненные сроки, сообщали в силовых структурах.

Как передавало ИА Регнум, в апреле двух подозреваемых задержали за убийство семи человек в посёлке Абрикосовка. У задержанных нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты.

Тела трёх жертв обнаружили в селе Подо-Калиновка. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Позднее обнаружили ещё два обезображенных тела мужчины и женщины.

Установлено, что мужчины хотели поселиться в селе, но глава посёлка сказала, что пустых домов нет. После этого они её убили, потом сожгли два дома и пытались поджечь ещё один.

В результате погибли хозяйка одного из домов, три местных жителя и, предположительно, двое полицейских, которые стали жертвами беспорядочной стрельбы.