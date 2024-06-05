Мелитополь, 5 июня, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Пятилетний ребёнок погиб в результате обстрела села Новозлатополь в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 5 июня глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

По его словам, в результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжёлые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения.

«В реанимации от полученных ранений скончался ребёнок пяти лет», — написал он.

Балицкий выразил соболезнования родным погибшего ребёнка, им будет оказана вся возможная помощь.

Как передавало ИА Регнум, посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник 28 мая сообщил, что в прифронтовой зоне России с начала этого года от обстрелов со стороны ВСУ 30 детей погибли и 95 получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин 26 мая сообщил, что за десять лет, с мая 2014 года, в ДНР погибли 9313 мирных жителей, 239 из них — дети. Ещё 14 117 человек, в том числе 886 детей, получили ранения. За это время ВСУ обстреляли 4,7 тыс. объектов инфраструктуры ДНР.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 мая сообщил об осколочном ранении левой ноги, полученном девятилетней девочкой в результате атаки украинского беспилотника. Ребёнок получил ранение, находясь в автомобиле.