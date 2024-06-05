Москва, 5 июня, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 июня сбили пять беспилотников ВСУ над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Так, по два украинских беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями, ещё один — над Воронежской областью.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Также были сбиты две управляемые авиабомбы Hammer. Всего за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 25 122 беспилотных летательных аппарата противника.

Вечером 3 июня была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории России. О последствиях не сообщалось.

2 июня сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе области. Ранения и ожоги получили трое мирных жителей, они были доставлены в больницы, где получили всю необходимую помощь.