Берлин, 5 июня, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Немецкий предприниматель Ральф Новак, которого в России приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о хищении акций компании BelkaCar, попытался укрыться в посольстве ФРГ в Москве и пропал, пишет газета Der Spiegel.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл 3 июня. Адвокат Новака Константин Елфимов рассказал, что после вынесения его подзащитному приговора тот пожаловался на плохое самочувствие, «был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

«По данным SPIEGEL, 3 июня днём Ральф Новак искал убежища в посольстве Германии в Москве, а после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи добровольно покинул территорию», — пишет издание.

Шансов скрыться при помощи посольства у него было мало, поскольку, согласно Венской конвенции, его должны были выдать при требовании местных властей, отмечает журнал.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года, заявитель — соучредитель швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикт Соботка, который посчитал, что Новак и Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций каршеринговой компании за его спиной и по заниженной цене.

Гражданин Германии Новак вместе с партнёром продал пакет акций в 2019 году. Согласно первой экспертизе Министерства юстиции России, стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году была оценена в 53 копейки. Позже была проведена экспертиза в самой организации, по итогам которой акции были оценены в 567 млн рублей.

Тушинский районный суд приговорил немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака к пяти годам колонии за хищение акций компании.