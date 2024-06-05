Москва, 5 июня, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, который ранее был замечен у берегов Крыма, до сих пор кружит над нейтральными водами Чёрного моря недалеко от полуострова, следует из данных сервиса Flightradar24.

Sra Tyler Woodward/Global Look Press

По данным сервиса, беспилотник кружит юго-восточнее Крыма на высоте порядка 16,7 км.

Беспилотник способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени.

Как передавало ИА Регнум, дрон-разведчик США RQ-4B Global Hawk пропадал с радаров над Чёрным морем 4 июня. БПЛА вылетел с военно-морской базы ВМС США в городе Сигонела на острове Сицилия в сторону Чёрного моря, где выполнял разведывательную миссию.

Удар киевских боевиков по Крыму с применением оперативно-тактических ракет ATACMS в ночь на 16 мая координировал дрон-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk, сделали заключение военные эксперты.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что НАТО готовит основу для дальнейших террористических ударов. Беспилотники альянса накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении, после чего ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по территории России.