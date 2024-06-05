Киев, 5 июня, 2024, 08:11 — ИА Регнум. На Украине среди уклонистов, пытающихся нелегально покинуть страну, появились первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Александр Полегенько/ТАСС

«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — сказал он.

Также в соцсетях появилось видео, на котором украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине, пытавшегося пересечь границу.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели. Также поступают сообщения о многочисленных попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию Украины. Многие из этих попыток кончаются трагедиями.

МВД Украины начало скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Их заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию (НПУ) или на увольнение, после чего отправляют на фронт.

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