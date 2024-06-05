«Дорогой смерти» стала улица Бирюзова в Донецке. За несколько дней на трассе, названной в честь Героя Советского Союза Сергея Бирюзова, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили четыре гражданских автомобиля. Один из беспилотников был сожжён сегодня, ранены двое гражданских лиц, заявил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Переверзев. Таким известием ознаменован новый, 833-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум Донецк

Улица Бирюзова соединяет Петровский и Кировский районы столицы ДНР и является маршрутом, по которому горожане вынуждены добираться, в том числе на общественном транспорте, на работу и рынок «Текстильщик». Местные жители сообщили корреспонденту «РИА Новости», что украинские БПЛА летают постоянно, а улицу, на которой уничтожают гражданские авто, теперь стараются объезжать другой дорогой.

Тем временем непосредственно в зоне проведения СВО расчёт гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Север» при помощи БПЛА уничтожил заминированный опорный пункт ВСУ, расчистив путь пехоте на харьковском направлении.

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За последнюю неделю данный артиллерийский расчет нанёс большой урон обороне противника, уничтожив три взводных опорных пункта, четыре грузовых автомобиля и два артиллерийских орудия, пояснили 5 июня в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.