Киев, 5 июня, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины утром 5 июня. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Первые сообщения о сигнале опасности с неба поступили в 07:13 по местному времени (совпадает с мск). И в течение двух минут воздушная тревога распространилась уже по всей Украине.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины, в том числе в Киеве, вечером 4 июня включили сирены воздушной тревоги.

Позднее тревогу отменили почти во всех областях, кроме Харьковской. Здесь режим действовал более часа. В остальных регионах страны сирены отключили примерно через полчаса.

В Шебекино Белгородской области 4 июня киевские боевики с применением беспилотника атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники одного из местных сельхозпредприятий. В результате взрыва пострадали три человека.

В Донецке из-за активности ВСУ появилась «дорога смерти». Украинские боевики с помощью беспилотников намеренно уничтожают гражданские автомобили, заявил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Переверзев.