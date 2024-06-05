Норильск, Красноярский край, 5 июня, 2024, 07:18 — ИА Регнум. В акватории Енисейского залива Карского моря на севере Красноярского края вечером 4 июня опрокинулся буксир «Байкал». Экипаж успели эвакуировать почти в полном составе. О происшествии сообщили в Норильской транспортной прокуратуре.

Digital.gov.ru Вид на Карское море. Порт Сабетта

По факту опрокидывания буксира проводится проверка.

Инцидент случился из-за сжатия льда. «Байкал» принадлежит архангельскому ООО «СП Терминал».

«Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один числится пропавшим без вести», — пояснили в прокуратуре.

Спасательные мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, более 90 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна у побережья Мозамбика 7 апреля. Как рассказал госсекретарь провинции Нампула Джейми Нето, самодельная лодка не была предназначена для перевозки людей. Нето уточнил, что на судне было около 130 человек.

В результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США, по предварительной информации, погибли не менее шести человек, работавших в тот момент на конструкции.

По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 26 марта. В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.

Люди пытались покинуть страну, охваченные паникой, вызванной дезинформацией об эпидемии холеры.