Москва, 5 июня, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Компаниям из России Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединённых Наций ограничили участие в тендерах на поставку продовольствия в голодающие страны.

(сс) Atlas Green Голодающая Африка

Один из поставщиков заявил, что проблемы по тендерам программы начались в этом году.

«Со снижением числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортёров столкнулись, например, мукомолы», — пояснил участник программы РБК.

Эти данные также подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Италии Диляра Равилова-Боровик.

Отмечается, что мука, подсолнечное масло, горох из России занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН.

Как сообщало ИА Регнум, политикам ЕС следует вспомнить их собственные заявления о продовольственной безопасности. Об этом 30 мая заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя утверждение Евросоюзом «запретительных пошлин» на зерно из России.

Также дипломат подчёркивала, что мир устал от игр Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями. Дипломат задалась вопросами о том, что это за махинации и что за бесконечная возня в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия.