Москва, 5 июня, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Бизнесмен из Германии Ральф Новак, осуждённый в России за хищения более 50% акций каршеринга BelkаСar, попытался скрыться на территории посольства своей страны в Москве. У него это не получилось, и предприниматель после переговоров с дипломатами 3 июня добровольно покинул территорию внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает Der Spiegel.

Алексей Майшев/РИА Новости

По словам адвоката Новака Константина Елфимова, накануне подзащитный «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

На суд Новак не явился. Где он находится, неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, Тушинский районный суд приговорил немецкого инвестора Ральфа Новака к пяти годам колонии за хищение. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. Второму фигуранту уголовного дела Ильнуру Азмуханову суд назначил четыре года колонии со штрафом в 500 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года, заявитель — соучредитель швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикт Соботка, который посчитал, что фигуранты провернули сделку по продаже 52% акций каршеринговой компании за его спиной и по заниженной цене.

В январе 2023 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Бориса Зимина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о мошенничестве. По версии следствия, он участвовал в хищении акций BelkaCar. Зимин живёт за пределами России.