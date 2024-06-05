Киев, 5 июня, 2024, 05:01 — ИА Регнум. На Украине из-за вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации запрещено выпускать за границу граждан, которые постоянно проживают в других странах на основании вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщил официальный представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ufms.spb.ru Вид на жительство иностранного гражданина

Ещё некоторое время назад украинцы, имеющие ВНЖ в других государствах, могли практически беспрепятственно покинуть территорию страны.

«В связи с изменением закона о воинском учёте и воинской службе сейчас эту категорию граждан на основании отметок в паспортах мы теперь не пропускаем», — сказал Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».

Пограничник добавил, что указанные лица обязаны встать на военный учёт, их не выпустят за границу, пока вопрос «не урегулируют в правилах пресечения границы».

Как сообщало ИА Регнум, посольство США в Киеве заявило, что власти Украины лишили свободного выезда из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть двойное гражданство. Украинские законы не признают двойного гражданства. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

По данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия.

Военно-промышленные комплексы Украины, имеющие законные основания для брони штата сотрудников от мобилизации как стратегически важные предприятия, выразили недовольство тем, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных.