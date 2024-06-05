Украина перестала пускать за границу мужчин с ВНЖ в других странах
На Украине не выпускают за границу мужчин с видом на жительство в других странах
Киев, 5 июня, 2024, 05:01 — ИА Регнум. На Украине из-за вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации запрещено выпускать за границу граждан, которые постоянно проживают в других странах на основании вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщил официальный представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Ещё некоторое время назад украинцы, имеющие ВНЖ в других государствах, могли практически беспрепятственно покинуть территорию страны.
«В связи с изменением закона о воинском учёте и воинской службе сейчас эту категорию граждан на основании отметок в паспортах мы теперь не пропускаем», — сказал Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».
Пограничник добавил, что указанные лица обязаны встать на военный учёт, их не выпустят за границу, пока вопрос «не урегулируют в правилах пресечения границы».
Как сообщало ИА Регнум, посольство США в Киеве заявило, что власти Украины лишили свободного выезда из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть двойное гражданство. Украинские законы не признают двойного гражданства. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
По данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия.
Военно-промышленные комплексы Украины, имеющие законные основания для брони штата сотрудников от мобилизации как стратегически важные предприятия, выразили недовольство тем, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных.