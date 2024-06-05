На западе Индии разбился истребитель Су-30МКИ
NDTV: в Индии разбился истребитель Су-30МКИ, пилоты выжили
Индия, 5 июня, 2024, 03:58 — ИА Регнум. В штате Махараштра на западе Индии разбился истребитель Су-30МКИ. Пилоты смогли катапультироваться, сообщил 4 июня телеканал NDTV.
Уточняется, что самолёт потерпел крушение в поле недалеко от села Ширасгаон. Он совершал испытательный полёт после капремонта. Лётчики выжили, но получили травмы.
На момент авиакатастрофы истребитель не был на вооружении ВВС Индии.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Индии во время тренировочного полёта разбился самолёт МиГ-21 ВВС страны. Истребитель упал на деревенский дом вблизи города Суратгарх в штате Раджастхан. В результате погибли по меньшей мере три человека. Пилот катапультировался, получив лёгкие травмы.
В конце января в штате Мадхья-Прадеш разбились два истребителя, Су-20 и Mirage 2000, Военно-воздушных сил Индии. Истребители потерпели крушение в ходе тренировочных полётов после вылета с базы ВВС в Гвалиоре, один пилот погиб.