США, 5 июня, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Сын президента США Хантер Байден отправлял наркодилерам фотоснимки наркотиков. Об этом 4 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующее заявление прокурора в окружном суде штата Делавэр.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Журналисты отметили, что при рассмотрении дела в суде обвинитель показал присяжным несколько видео, которые удалось получить с электронных устройств Байдена-младшего.

«На одном из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения. На другом белая субстанция на весах», — продолжил телеканал.

В первый день рассмотрения дела показания дал занимающийся расследованием спецагент ФБР. По его словам, Хантер Байден отправил сообщение о том, что «курит крэк-кокаин, через несколько дней после покупки оружия».

Известно, что с сентября по ноябрь 2018 года Байден-младший обналичил с карты 150 тыс. долларов. В середине октября он заплатил наличными за пистолет, добавил свидетель.

Как сообщало ИА Регнум, Байдену-младшему предъявлено также обвинение в неуплате налогов. Общая сумма составляет не менее 1,4 млн долларов. Прокуратура полагает, что сын Байдена вместо уплаты налогов потратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики. Хантеру грозит до 17 лет тюремного заключения, однако он не признал себя виновным. Сын главы Белого дома объяснял судебное преследование интригами республиканцев против его отца, Джозефа Байдена.

Хантер Байден является первым привлекаемым к уголовной ответственности ребёнком действующего главы государства в истории США. По совокупности всех предъявленных ему обвинений сыну Байдена грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тыс. долларов.