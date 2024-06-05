* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 июня, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Ведущие телеканала-иноагента «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) могли бы помечать, какие из публикаций в их соцсетях платные. Это позволит сразу понимать, где они написали о ненависти к России за деньги, заявила 4 июня официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД России Мария Захарова

«Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали, где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги. Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают?» — написала дипломат в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала публикацию в СМИ о том, что «Дождь», возможно, случайно опубликовал расценки на рекламные посты в каналах своих сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и телеканала «Дождь». По данным надзорного ведомства, через них распространялись материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Позднее вещание телеканала запретили в Латвии, Литве и Эстонии. В декабре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала, что такое решение эстонских властей вслед за литовскими и латвийскими свидетельствует о «независимости» политики Таллина. По её словам, предателей нигде не любят.