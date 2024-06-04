Москва, 5 июня, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Одобрение палатой представителей Конгресса США санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) свидетельствует о декадентском артхаусе в стране. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Совет Федерации Мария Захарова

«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», — прокомментировала российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США 4 июня приняла законопроект о санкциях против МУС, который угрожает арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Проект поддержали 247 конгрессменов, 155 — проголосовали против.

Мария Захарова заявила, что требование главного прокурора МУС выдать ордер на арест руководства Израиля привело к крушению западных установок. Она назвала реакцию США действиями ужалившего самого себя скорпиона.

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трёх лидеров ХАМАС.