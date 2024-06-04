Вашингтон, 5 июня, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), который угрожает арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

Проект поддержали 247 конгрессменов, 155 — проголосовали против.

Авторы предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении «лиц, участвующих в любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах».

Также инициаторы предполагают отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС.

При этом против санкций высказался Белый дом.

Как сообщало ИА Регнум, прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трёх лидеров ХАМАС.

В поддержку решения МУС выступила Франция. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что Париж поддерживает МУС, его независимость и «борьбу с безнаказанностью» в любой ситуации.

В США отвергли обвинения главного прокурора МУС против руководства Израиля. Президент США Джо Байден заявил, что происходящее в секторе Газа не является геноцидом, Америка продолжит поддерживать Израиль.

Законопроект, который позволяет вводить санкции против Международного уголовного суда, показывает, что США выражают к этому суду крайнее презрение. Такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.