Индия, 5 июня, 2024, 01:23 — ИА Регнум. В штате Махараштра потерпел крушение истребитель Су-30МКИ ВВС Индии. Инцидент произошёл в районе города Нашик во время тренировочного полёта, сообщило 4 июня издание Lokmat Times.

g4sp Истребитель Су-30МКИ

По данным журналистов, оба пилота живы, они успели катапультироваться. Один из лётчиков получил ранения. Самолёт упал в безлюдном поле.

К месту происшествия выдвинулись представители местных властей и правоохранители. По одной из версий, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Выясняются точные обстоятельства крушения.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Индии во время тренировочного полёта разбился самолёт МиГ-21 ВВС страны. Истребитель упал на деревенский дом вблизи города Суратгарх в штате Раджастхан. В результате погибли по меньшей мере три человека. Пилот катапультировался, получив лёгкие травмы.

В конце января в штате Мадхья-Прадеш разбились два истребителя, Су-20 и Mirage 2000, Военно-воздушных сил Индии. Истребители потерпели крушение в ходе тренировочных полётов после вылета с базы ВВС в Гвалиоре, один пилот погиб.