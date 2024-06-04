Уагадугу, 5 июня, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Буркина-Фасо находятся на подъёме. Об этом зашла речь 4 июня в ходе переговоров с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жаном Мари Траоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наши отношения находятся на подъёме, прежде всего, в результате тех договоренностей, которые были достигнуты на встрече наших президентов Владимира Путина и капитана Траоре в прошлом году в ходе второго саммита «Россия-Африка», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что переговоры позволят придать импульс развитию двусторонних отношений.

Руководство Буркина-Фасо чувствует тепло от взаимных контактов и намерено продолжать развитие связей после саммита в Санкт-Петербурге, заявил буркинийский министр.

Сергей Лавров 4 июня совершил первый визит в Уагадугу в рамках своего африканского турне. До этого глава МИД России посетил Гвинею и Конго, где проводились переговоры с руководством стран по вопросам экономического и военно-технического сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президенты, зампреды правительств, министры, губернаторы и сенаторы из Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, ОАЭ и многих других стран мира подтвердили свои планы присутствовать на церемонии открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятия также приглашены глава правительства ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира, уточнил помощник президента России Юрий Ушаков.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин, выступая на саммите в Санкт-Петербурге, указал на большой потенциал стран Африки. Он отметил, что за последние 20 лет темпы роста ВВП там достигли 4,5% год.

Россия планирует открыть посольство в Буркина-Фасо. Это поможет развитию сотрудничества между странами, заявил Путин на встрече с президентом переходного периода республики Ибрагимом Траоре в Санкт-Петербурге. Российское посольство в Буркина-Фасо прекратило свою деятельность в 1992 году.