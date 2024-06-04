Киев, 5 июня, 2024, 00:27 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне поздним вечером 4 июня на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили в 22:55 4 июня.

Подробной информации о произошедших взрывах не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 4 июня звуки взрывов также были слышны в Полтаве.

На всей территории Украины, в том числе в Киеве, вечером 4 июня включили сирены воздушной тревоги.