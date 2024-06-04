Лондон, 5 июня, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Популярный британский актёр из сериала «Доктор Кто», сыгравший учителя естествознания Иэна Честертона в первых двух сезонах, Уильям Расселл умер 3 июня, не дожив полгода до 100 лет. О смерти актёра театра и кино сообщили СМИ Великобритании.

kinopoisk.ru Уильям Расселл

Причина смерти не называется.

Расселл родом из города Сандерленда на севере Британии. Учился в Оксфордском университете, интересовался кино. Карьеру начал в середине 20-го века. Первую популярность ему принёс в 1956 году сериал «Приключения сэра Ланселота».

В 1963–1965 годах Уильям Расселл снялся в 78 эпизодах двух сезонов «Доктора Кто», став одним из четырёх членов оригинального актёрского состава сериала.

Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный промежуток между появлениями на телевидении, когда актёр в 2022 году повторил свою роль школьного учителя через 57 лет после завершения работы в сериале «Доктор Кто».

Всего Рассел сыграл более 100 ролей в кино и театре. Был дважды женат, вырастил двоих дочерей и двоих сыновей, есть четыре внука.