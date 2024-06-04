Москва, 5 июня, 2024, 00:11 — ИА Регнум. В парке на востоке Москвы мужчину убили на глазах у двух его внучек, сообщили в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным следствия, вечером 4 июня на территории московского парка вблизи улицы 3-я Музейная обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, изъяли записи с видеокамер. После изучения видеоматериалов обнаружили, что в момент происшествия рядом с мужчиной находились две его несовершеннолетние внучки. В результате инцидента девочки не пострадали, угрозы их жизни и здоровью нет.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве, которое произошло в посёлке Первомайское в Новой Москве. В доме обнаружили тело женщины 1957 года рождения, погибшей от ударов ножом. Силовики задержали подростка, сообщившего, что это он зарезал женщину — домработницу, с которой у него произошёл конфликт. По решению суда 18 мая подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

29 апреля мужчина пытался зарезать свою бывшую жену в примерочной московского ТРЦ «Косино Парк». Злоумышленник нанёс женщине множественные удары ножом в область жизненно важных органов. По версии следствия, он пытался убить экс-супругу на почве личной неприязни. Суд отправил мужчину на два месяца в СИЗО.