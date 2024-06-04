Никосия, 4 июня, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Власти Кипра проверяют информацию из турецких СМИ о якобы купленном главой киевского режима Владимиром Зеленским отеле-казино в северной части острова. Об этом рассказал журналистам президент страны Никос Христодулидис.

Volodymyr Zelensky via globallookpress.com Президент Украины Владимир Зеленский

По словам главы республики, правительство расследует сведения, «но пока ничего такого не выявлено».

Президент Кипра также пояснил, что в расследовании вопроса участвуют «партнёры из других государств».

По данным новостного турецкого портала Oda. tv, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владеет которой Зеленский, приобрела в мае 2024 года отель-казино Vuni Palace. Предполагается, что сумма сделки составила почти 150 млн фунтов (около 200 млн долларов).

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил Зеленского в огромных хищениях при закупках вооружений.

По данным Лероса, когда украинское минобороны купило через госпредприятие «Прогресс» произведённые в Болгарии снаряды, переплата составила 6,7 млрд гривен, в итоге 170 млн евро «ушли кому-то в карман».

Киевский режим разворовал основную часть денег, предоставленных Украине для организации обороны в Харьковской области, заявил британский аналитик Тони Норфилд.

Деньги, которые страны Запада выделяют на строительство укреплений на Украине, в реальности тратят на покупку за границей вилл для одного из приближённых Зеленского. Эксперт не уточнил, кого имеет в виду, но отметил, что такие растраты происходят постоянно.