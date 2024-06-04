На Кипре проверяют информацию о покупке Зеленским отеля-казино на острове
Власти Кипра проверяют информацию о покупке Зеленским отеля-казино на острове
Никосия, 4 июня, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Власти Кипра проверяют информацию из турецких СМИ о якобы купленном главой киевского режима Владимиром Зеленским отеле-казино в северной части острова. Об этом рассказал журналистам президент страны Никос Христодулидис.
По словам главы республики, правительство расследует сведения, «но пока ничего такого не выявлено».
Президент Кипра также пояснил, что в расследовании вопроса участвуют «партнёры из других государств».
По данным новостного турецкого портала Oda. tv, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владеет которой Зеленский, приобрела в мае 2024 года отель-казино Vuni Palace. Предполагается, что сумма сделки составила почти 150 млн фунтов (около 200 млн долларов).
Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил Зеленского в огромных хищениях при закупках вооружений.
По данным Лероса, когда украинское минобороны купило через госпредприятие «Прогресс» произведённые в Болгарии снаряды, переплата составила 6,7 млрд гривен, в итоге 170 млн евро «ушли кому-то в карман».
Киевский режим разворовал основную часть денег, предоставленных Украине для организации обороны в Харьковской области, заявил британский аналитик Тони Норфилд.
Деньги, которые страны Запада выделяют на строительство укреплений на Украине, в реальности тратят на покупку за границей вилл для одного из приближённых Зеленского. Эксперт не уточнил, кого имеет в виду, но отметил, что такие растраты происходят постоянно.